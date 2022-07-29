Euro Bölgesi'nde enflasyon rekor kırdı
Euro Bölgesi'nde enflasyon temmuz ayında rekor kırdı.
29.07.2022 - 13:30 |
Euro Bölgesi'nde haziranda yüzde 8,6 olan yıllık enflasyon temmuzda yüzde 8,9 seviyesine çıktı.
Ekonomistler ise temmuz ayında enflasyonun yüzde 8,6 seviyesinde kalmasını bekliyordu.
Temmuz ayında enerji fiyatlarındaki yıllık artış haziran ayındaki yüzde 42'den yüzde 39,7'ye gerilerken, gıda, alkol-tütün fiyatlarında yıllık artış oranı yüzde 8,9'dan yüzde 9,8'e çıktı.
Enerji dışı endüstriyel malların fiyatları yüzde 4,5 ve hizmet fiyatları yüzde 3,7 artış gösterdi.