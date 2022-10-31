Euro Bölgesi'nde enflasyon rekor kırdı

Euro Bölgesi ekim ayı tüketici fiyatları açıklandı. Buna göre ekimde yıllık bazda tüketici fiyatları yüzde 10.7 oranında artarak rekor kırdı. Piyasalarda beklenti ise artışın yüzde 10.2 oranında olacağı yönündeydi.

Eylül ayında yıllık bazda enflasyon 9.9 oranında yükselmişti.

Çekirdek tüketici fiyat endeksi ise ekim ayında yıllık bazda yüzde 5 oranında arttı. Piyasa beklentisi ise artışın yüzde 4.8 oranında olacağı şeklindeydi.