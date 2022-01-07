Euro Bölgesi'nde enflasyon rekor seviyeye çıktı

Kasım ayında yüzde 4,9 olan enflasyon, aralık ayında yüzde 4,7 seviyesindeki beklentiyi aşarak yüzde 5 olarak gerçekleşti ve 19 üyeli Euro Bölgesi'nin oluşturulmasından bu yana görülen en yüksek değere çıkmış oldu.

Aralık ayında enerji fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 arttı.

Enerji ve gıda fiyatları dışarıda bırakıldığında Euro Bölgesi enflasyonu aralık ayında, kasım ayındaki yüzde 2,6'dan yüzde 2,7'ye çıktı. Tütün ve alkol ürünleri de dışarıda bırakıldığında enflasyon yüzde 2,6 seviyesinde gerçekleşti.

Aralık ayında tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,3 azalırken, enerji fiyatları yüzde 0,5 arttı. Enerji ve işlenmemiş gıda hariç fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 0,4 yükseldi. Tütün ve alkol ürünleri de dışarıda bırakıldığında fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 0,2 arttı.