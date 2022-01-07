Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaEuro Bölgesi'nde enflasyon rekor seviyeye çıktı
HaberlerUzmanpara Haberleri Euro Bölgesi'nde enflasyon rekor seviyeye çıktı

Euro Bölgesi'nde enflasyon rekor seviyeye çıktı

Euro Bölgesi'nde enflasyon aralık ayında beklentilerin üzerine çıkarak rekor kırdı.

07.01.2022 - 13:29 |
Euro Bölgesi'nde enflasyon rekor seviyeye çıktı

Kasım ayında yüzde 4,9 olan enflasyon, aralık ayında yüzde 4,7 seviyesindeki beklentiyi aşarak yüzde 5 olarak gerçekleşti ve 19 üyeli Euro Bölgesi'nin oluşturulmasından bu yana görülen en yüksek değere çıkmış oldu.

Aralık ayında enerji fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 arttı.

Enerji ve gıda fiyatları dışarıda bırakıldığında Euro Bölgesi enflasyonu aralık ayında, kasım ayındaki yüzde 2,6'dan yüzde 2,7'ye çıktı. Tütün ve alkol ürünleri de dışarıda bırakıldığında enflasyon yüzde 2,6 seviyesinde gerçekleşti.

Aralık ayında tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,3 azalırken, enerji fiyatları yüzde 0,5 arttı. Enerji ve işlenmemiş gıda hariç fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 0,4 yükseldi. Tütün ve alkol ürünleri de dışarıda bırakıldığında fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 0,2 arttı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı'ndan 'uyarmadan vurun' emri! Dünya kaygıyla nefesini tuttu
Mezara konulurken ağlamıştı! 6 gün sonra acı haber
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren emsal karar
AK Parti seçmenine küfürler eden zanlı yakalandı
Çocuğunuz 'doğmamış ikiziniz' olabilir! 'Bir merkez, iki müdür…'
Kaputsuz devir başlıyor! Sanayi ustaları ne yapacak?
Pirana dehşeti! Peş peşe cesetler çıkarılıyor
MasterChef Dilara elendi! Sergen aşk iddialarına son noktayı koydu
Komşusunu darp eden çekiçli saldırgan serbest
Kanlar içinde ölüme terk edildiler! Otel sahibi kabusları oldu
Tarlalarını hemen verdiler! 7 bin tonluk rezerv aranıyor
Ebrar Karakurt yıkıldı, Egonu gözyaşlarına hakim olamadı!
Diletta Leotta aşkı bitti! 'Can Yaman'a nefes alma dediler'
Acun Ilıcalı, Fenerbahçeli yıldızı Hull City'ye transfer etmek istiyor!
Sigortacılıkta yeni dönem başladı!
Kazakistan Cumhurbaşkanı'ndan 'uyarmadan vurun' emri! Dünya kaygıyla nefesini tuttu
Kazakistan Cumhurbaşkanı'ndan 'uyarmadan vurun' emri! Dünya kaygıyla nefesini tuttu
Mezara konulurken ağlamıştı! 6 gün sonra acı haber
Mezara konulurken ağlamıştı! 6 gün sonra acı haber
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren emsal karar
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren emsal karar
AK Parti seçmenine küfürler eden zanlı yakalandı
AK Parti seçmenine küfürler eden zanlı yakalandı
Çocuğunuz 'doğmamış ikiziniz' olabilir! 'Bir merkez, iki müdür…'
Çocuğunuz 'doğmamış ikiziniz' olabilir! 'Bir merkez, iki müdür…'
Kaputsuz devir başlıyor! Sanayi ustaları ne yapacak?
Kaputsuz devir başlıyor! Sanayi ustaları ne yapacak?
Pirana dehşeti! Peş peşe cesetler çıkarılıyor
Pirana dehşeti! Peş peşe cesetler çıkarılıyor
MasterChef Dilara elendi! Sergen aşk iddialarına son noktayı koydu
MasterChef Dilara elendi! Sergen aşk iddialarına son noktayı koydu
Komşusunu darp eden çekiçli saldırgan serbest
Komşusunu darp eden çekiçli saldırgan serbest
Kanlar içinde ölüme terk edildiler! Otel sahibi kabusları oldu
Kanlar içinde ölüme terk edildiler! Otel sahibi kabusları oldu
Tarlalarını hemen verdiler! 7 bin tonluk rezerv aranıyor
Tarlalarını hemen verdiler! 7 bin tonluk rezerv aranıyor
Ebrar Karakurt yıkıldı, Egonu gözyaşlarına hakim olamadı!
Ebrar Karakurt yıkıldı, Egonu gözyaşlarına hakim olamadı!
Diletta Leotta aşkı bitti! 'Can Yaman'a nefes alma dediler'
Diletta Leotta aşkı bitti! 'Can Yaman'a nefes alma dediler'
Acun Ilıcalı, Fenerbahçeli yıldızı Hull City'ye transfer etmek istiyor!
Acun Ilıcalı, Fenerbahçeli yıldızı Hull City'ye transfer etmek istiyor!
Sigortacılıkta yeni dönem başladı!
Sigortacılıkta yeni dönem başladı!
Konyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına 2 eksikle devam etti

Konyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına 2 eksikle devam etti

Özer Hurmacı'nın neşesi yerinde

Özer Hurmacı'nın neşesi yerinde