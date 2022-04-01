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Euro Bölgesi'nde enflasyon rekor tazeledi

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin küresel tedarik zincirinde yeni sıkıntılara yol açmasıyla Euro Bölgesi’nde enflasyon rekor kırdı.

01.04.2022 - 14:21 |
Euro Bölgesi'nde enflasyon rekor tazeledi

Euro Bölgesi’nde enflasyon tüm zamanların zirvesine çıktı. Enflasyon martta yıllık bazda yüzde 5.9’dan yüzde 7.5’e yükseldi. Beklenti yüzde 6.7’ydi. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 2.5 ile 1.8 olan piyasa tahminlerinin üzerinde gerçekleşti.

Çekirdek enflasyon da yüzde 2.7’den yüzde 3 seviyesine çıktı.

BloombergHT'de yer alan habere göre enflasyondaki yükseliş Avrupa Merkez Bankası’ndan (ECB) faiz artışına yönelik beklentilerin de erkene çekilmesine neden oluyor.

ECB bu ayki toplantıda varlık alım programını daha hızlı küçülteceğini duyurmuştu. Bankanın yıl sonuna kadar bir veya iki kez faiz artırarak uzun süredir devam eden negatif faiz politikasına son vermesi bekleniyor.

ECB Başkan Yardımcısı Luis de Guindos enflasyonun 2-3 ay içerisinde zirve yapacağını öngördü. ECB Baş Ekonomisti Philip Lane ise yaptığı açıklamada yetkililerin para politikasında her 2 yönde düzenlemelere hazırlıklı olması gerektiğini belirtmişti.

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