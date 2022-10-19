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Euro Bölgesi'nde enflasyon revize edildi

Eurostat, Euro Bölgesi için eylül ayı enflasyonunu aşağı yönlü revize etti.

19.10.2022 - 12:11 |
Euro Bölgesi'nde enflasyon revize edildi

Daha önce eylül ayı için yıllık enflasyonu yüzde 10 olarak açıklayan Eurostat bu oranı yüzde 9,9'a indirdi.  

Yapılan açıklamaya göre eylül ayındaki yüzde 9,9'luk enflasyonun 4,19 puanı enerji fiyatlarındaki artıştan geldi. Gıda fiyatlarının enflasyona katkısı 2,47 puan olurken, hizmet fiyatları da 1,80 puan katkı verdi.  

Gıda ve enerji fiyatları dışarıda bırakıldığında çekirdek enflasyon bir önceki aya göre yüzde 0,9 ve yıllık yüzde 6 oldu. 

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