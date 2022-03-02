Euro Bölgesi'nde enflasyon zirveye ulaştı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından açıklanan verilere göre Euro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) şubat ayında yıllık bazda yüzde 5.8 arttı. Enflasyon ocak ayında yıllık yüzde 5'ten yüzde 5.1'e yükselerek rekor kırmıştı.

TÜFE aylık bazda yüzde 0.8 olan piyasa beklentisine karşılık yüzde 0.9 arttı. Enerji fiyatları enflasyona en büyük katkıyı sağladı.

Rusya-Ukrayna krizinin halihazırda yüksek seyreden enerji maliyetlerini daha da artırması ve enflasyonda daha fazla ivmelenmeyi tetiklemesi bekleniyor.

Çekirdek enflasyon da bu dönemde yıllık yüzde 2.7 arttı. Beklenti yüzde 2.6 yükseliş olacağı yönündeydi. Önceki ay çekirdek TÜFE yüzde 2.3 artmıştı.

Deutsche Bank analistleri artan doğal gaz fiyatlarının euroda düşüşe, enflasyonda da yükseliş döngüsüne neden olduğunu belirtti.

BloombergHT'de yer alan habere göre Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Isabel Schnabel, enflasyonun kısa vadede yükselmeye devam edebileceğini ve bekledikleri hızda düşmeyebileceğini belirtti. ECB'nin gelecek hafta gerçekleştirilecek para politikası toplantısında enflasyon ve büyümede yeni projeksiyonlarını açıklaması bekleniyor.

Nordea Bank ekonomistleri Ukrayna ile Rusya'nın birkaç gün içinde uzlaşamaması halinde ECB'den bu sene faiz artırımı beklemediğini bildirdi. Para piyasaları da ECB'den faiz artışı beklentilerini 2023 yılına öteledi.

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi Üyesi Olli Rehn yaptığı açıklamada yetkililerin parasal teşviklerden çıkış konusunda savaşın etkilerini değerlendireceğini bildirdi ve "Bana göre normalleşmenin yönü hala uygun görünüyor" diye konuştu.