Geri Dön
UzmanparaEuro Bölgesi'nde enflasyon zirveye ulaştı
HaberlerUzmanpara Haberleri Euro Bölgesi'nde enflasyon zirveye ulaştı

Euro Bölgesi'nde enflasyon zirveye ulaştı

Euro Bölgesi'nde enflasyon şubat ayında yükselişini sürdürerek rekor kırdı.

02.03.2022 - 14:59 |
Euro Bölgesi'nde enflasyon zirveye ulaştı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından açıklanan verilere göre Euro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) şubat ayında yıllık bazda yüzde 5.8 arttı. Enflasyon ocak ayında yıllık yüzde 5'ten yüzde 5.1'e yükselerek rekor kırmıştı.

TÜFE aylık bazda yüzde 0.8 olan piyasa beklentisine karşılık yüzde 0.9 arttı. Enerji fiyatları enflasyona en büyük katkıyı sağladı.

Rusya-Ukrayna krizinin halihazırda yüksek seyreden enerji maliyetlerini daha da artırması ve enflasyonda daha fazla ivmelenmeyi tetiklemesi bekleniyor.

Çekirdek enflasyon da bu dönemde yıllık yüzde 2.7 arttı. Beklenti yüzde 2.6 yükseliş olacağı yönündeydi. Önceki ay çekirdek TÜFE yüzde 2.3 artmıştı.

Deutsche Bank analistleri artan doğal gaz fiyatlarının euroda düşüşe, enflasyonda da yükseliş döngüsüne neden olduğunu belirtti.

BloombergHT'de yer alan habere göre Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Isabel Schnabel, enflasyonun kısa vadede yükselmeye devam edebileceğini ve bekledikleri hızda düşmeyebileceğini belirtti. ECB'nin gelecek hafta gerçekleştirilecek para politikası toplantısında enflasyon ve büyümede yeni projeksiyonlarını açıklaması bekleniyor.

Nordea Bank ekonomistleri Ukrayna ile Rusya'nın birkaç gün içinde uzlaşamaması halinde ECB'den bu sene faiz artırımı beklemediğini bildirdi. Para piyasaları da ECB'den faiz artışı beklentilerini 2023 yılına öteledi.

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi Üyesi Olli Rehn yaptığı açıklamada yetkililerin parasal teşviklerden çıkış konusunda savaşın etkilerini değerlendireceğini bildirdi ve "Bana göre normalleşmenin yönü hala uygun görünüyor" diye konuştu.

    Ukrayna'dan ayrıldı, Türkiye'ye sığındı! Dünyaca ünlü isimden Atatürk örneği
    Ruslara karşı sivil barikat! Dünya bu görüntüleri konuşuyor
    Çok net Montrö açıklaması: Türkiye savaşı derinleştirmeyecektir
    Rusya-Ukrayna savaşı etiketleri değiştirdi! 25 liradan 4 liraya düştü
    Tepkiler sonrası açıklama! ABD'li haber kanalından İstanbul özrü
    Rus askerinden korkunç iddialar! "Sakın kimseye anlatma"
    Chelsea'nin sahibi Abramoviç'ten tarihi karar!
    Sosyal medyada da savaş çıktı, sahte mi gerçek mi bilinmiyor!
    Murat Dalkılıç'tan Hande Erçel ve Merve Boluğur itirafları!
    Küçük kız konuştu, mahkeme salonu buz kesti
    “Tosuncuk” vurgununda son perde! Tam 300 milyon lira
    Survivor'da olay gönderme: Dizide ok atmakla aynı şey mi?
    Araç alacaklar dikkat! Fiyatlar düşüşe geçti
    G.Saray, City'nin genç yıldızını kapıyor! Torrent...
    34 kent için flaş uyarı! Yoğun kar geliyor, 21 cm’yi bulacak
    Ukrayna'dan ayrıldı, Türkiye'ye sığındı! Dünyaca ünlü isimden Atatürk örneği
    Ukrayna'dan ayrıldı, Türkiye'ye sığındı! Dünyaca ünlü isimden Atatürk örneği
    Ruslara karşı sivil barikat! Dünya bu görüntüleri konuşuyor
    Ruslara karşı sivil barikat! Dünya bu görüntüleri konuşuyor
    Çok net Montrö açıklaması: Türkiye savaşı derinleştirmeyecektir
    Çok net Montrö açıklaması: Türkiye savaşı derinleştirmeyecektir
     Rusya-Ukrayna savaşı etiketleri değiştirdi! 25 liradan 4 liraya düştü
     Rusya-Ukrayna savaşı etiketleri değiştirdi! 25 liradan 4 liraya düştü
    Tepkiler sonrası açıklama! ABD'li haber kanalından İstanbul özrü
    Tepkiler sonrası açıklama! ABD'li haber kanalından İstanbul özrü
    Rus askerinden korkunç iddialar! "Sakın kimseye anlatma"
    Rus askerinden korkunç iddialar! "Sakın kimseye anlatma"
    Chelsea'nin sahibi Abramoviç'ten tarihi karar!
    Chelsea'nin sahibi Abramoviç'ten tarihi karar!
    Sosyal medyada da savaş çıktı, sahte mi gerçek mi bilinmiyor!
    Sosyal medyada da savaş çıktı, sahte mi gerçek mi bilinmiyor!
    Murat Dalkılıç'tan Hande Erçel ve Merve Boluğur itirafları!
    Murat Dalkılıç'tan Hande Erçel ve Merve Boluğur itirafları!
    Küçük kız konuştu, mahkeme salonu buz kesti
    Küçük kız konuştu, mahkeme salonu buz kesti
    “Tosuncuk” vurgununda son perde! Tam 300 milyon lira
    “Tosuncuk” vurgununda son perde! Tam 300 milyon lira
    Survivor'da olay gönderme: Dizide ok atmakla aynı şey mi?
    Survivor'da olay gönderme: Dizide ok atmakla aynı şey mi?
    Araç alacaklar dikkat! Fiyatlar düşüşe geçti
    Araç alacaklar dikkat! Fiyatlar düşüşe geçti
    G.Saray, City'nin genç yıldızını kapıyor! Torrent...
    G.Saray, City'nin genç yıldızını kapıyor! Torrent...
    34 kent için flaş uyarı! Yoğun kar geliyor, 21 cm’yi bulacak
    34 kent için flaş uyarı! Yoğun kar geliyor, 21 cm’yi bulacak