Euro Bölgesi'nde hizmet ve imalat PMI geriledi

Euro Bölgesi’nde ekonomik aktiviteyi gösteren hizmet ve imalat sektörü PMI verileri açıklandı. Buna göre nisanda 55,5 olan imalat sektörü PMI, mayıs ayında 54,4’e gerileyerek 2021 yılı Şubat ayından bu yana en düşük seviyeye indi.

Hizmet sektörü PMI ise nisan ayında 57,7 seviyesindeyken mayıs ayında 56,3’e geriledi.

Rusya ile Ukrayna arasında süregelen savaş hizmet ve imalat sektörlerinde aktivitenin yavaşlamasına yol açıyor.