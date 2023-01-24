Euro Bölgesi'nde ilk çeyrekte daralma bekleniyor

Yatırım bankası Berenberg'in Baş Ekonomisti Holger Schmieding, Euro Bölgesi ekonomisinin 2023 yılının ilk çeyreğinde hafif şekilde daralmasını, bahar ayları içinde istikrar kazanmasını ve yazdan itibaren yıl sonuna doğru hız kazanan bir toparlanma göstermesini beklediklerini bildirdi.

Schmieding yayınladığı raporda "2023 yılına güçlü bir başlangıcın ardından piyasalar için önemli yakın vadeli risklere rağmen bu kış hafif bir gerilemenin ardından sağlam büyümeye dönüş beklentisi Euro Bölgesi hisse senetleri, euro ve Almanya gösterge tahvil getirileri için süreç boyunca biraz daha yükselişe işaret ediyor" ifadelerini kullandı.

Euro Bölgesi için görünümün bu yıl iyileştiğini belirten Schmieding, Berenberg'in 2023 yılı için %0,3 ve 2024 yılı için yüzde 1,5 olan GSYH büyüme tahminlerine yönelik risklerin yukarı yönlü olduğunu da vurguladı.