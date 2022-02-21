Euro Bölgesi'nde imalat PMI geriledi

IHS Markit verilerine göre Euro Bölgesi'nde öncü imalat PMI endeksi şubat ayında 58.7'den 58.4'e geriledi. Düşüşe rağmen endeksin 50'nin üzerinde değer alması sektörde büyümeye işaret ediyor.

Yeni siparişler 56.4'ten 57'ye yükseldi ve 2021 yılı Ağustos ayından beri en yüksek seviyeye ulaştı.

BİLEŞİK PMI 5 AYIN ZİRVESİNDE

BloombergHT'de yer alan habere göre hizmet sektörü koronavirüs kısıtlamalarının gevşetilmesiyle toparlandı. Hizmet sektörü PMI 51.1'den 55.8'e yükseldi. Bileşik PMI da 55.8 ile 5 ayın zirvesine çıktı.

IHS Markit Kıdemli Ekonomisti Chris Williamson bölge ekonomisinin şubat ayında kısıtlamaların azalmasıyla ivme kazandığını, seyahat, turizm gibi sektörlerde tüketici talebinin arttığını belirtti.

Açıklanan verilere göre Almanya'da imalat PMI şubat ayında 58.5 olarak 59.4'lük beklentinin altında kaldı. Hizmet sektörü PMI 56.6 oldu. Beklenti ise 53.1 seviyesiydi.

Fransa'da imalat PMI 57.6 ile 55.5'lik beklentiyi aştı. Hizmet sektörü PMI 57.9 oldu. Piyasa beklentisi ise 54'tü.