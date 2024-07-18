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Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi geriledi

Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi, mayısta önceki aya göre yüzde 0,9 düştü.

18.07.2024 - 13:03 | | AA
Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi geriledi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin mayıs ayına ilişkin mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretim verilerini yayımladı.

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Verilere göre, Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi mayısta önceki aya kıyasla yüzde 0,9, geçen yılın aynı dönemine kıyasla da yüzde 2,4 azaldı.

AB'de inşaat üretimi mayısta önceki aya kıyasla yüzde 1, 2023'ün aynı dönemine göre de yüzde 2,5 geriledi.

AB ülkeleri arasında mayısta inşaat üretiminde önceki aya oranla en fazla düşüş yüzde 5,1 ile Çekya'da, yüzde 4,1 ile Romanya'da ve yüzde 3,8 ile Macaristan'da görüldü. En fazla artış ise yüzde 1,9 ile Finlandiya'da, yüzde 1,1 ile Bulgaristan'da, yüzde 0,3 ile Belçika ve İspanya'da oldu.

İnşaat üretimi yıllık bazda İsveç'te yüzde 7,5, Slovenya'da yüzde 7,4 ve Almanya'da yüzde 7 gerilerken, Macaristan'da yüzde 7,3, Bulgaristan'da yüzde 4,4 ve Danimarka'da yüzde 1,1 yükseldi.

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