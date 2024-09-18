Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi sabit kaldı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin temmuz ayına ilişkin mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretim verilerini yayımladı.

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Verilere göre, Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi temmuzda önceki aya kıyasla değişmezken, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,2 geriledi.

AB'de ise inşaat üretimi temmuzda önceki aya kıyasla yüzde 0,2 yükselirken, 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 2,4 düştü.

AB ülkeleri arasında temmuzda inşaat üretiminde önceki aya oranla en fazla artış yüzde 7,7 ile Belçika’da, yüzde 6,8 ile Çekya’da ve yüzde 3,2, ile Slovenya’da tespit edildi. En fazla düşüş ise yüzde 2,2 ile Fransa’da, yüzde 1,6 ile Slovakya’da ve yüzde 1,3 ile Hollanda’da ölçüldü.

İnşaat üretimi yıllık bazda Slovenya’da yüzde 12, Hollanda’da yüzde 7,8 ve İsveç’te yüzde 7,5 azalırken, Bulgaristan ve İspanya’da yüzde 2,5, Çekya’da yüzde 2 arttı.