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Euro Bölgesi'nde işsizlik azaldı

Euro Bölgesi'nde işsizlik eylül ayında yüzde 7,4 seviyesine düştü.

03.11.2021 - 13:41 | | AA
Euro Bölgesi'nde işsizlik azaldı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin eylül ayı işsizlik verilerini yayımladı. Buna göre, AB'de ağustos ayında yüzde 6,9 seviyesinde olan mevsimsellikten arındırılmış işsizlik, eylülde yüzde 6,7'ye indi.

Euro Bölgesi'nde ağustosta yüzde 7,5 olan işsizlik, eylülde yüzde 7,4'e geriledi.

İşsizlik, geçen yılın eylül ayında Euro Bölgesi'nde yüzde 8,6, AB'de de yüzde 7,7 seviyesinde belirlenmişti.

Ülke bazında bakıldığında işsizlik, eylülde İspanya'da yüzde 14,6, Yunanistan'da yüzde 13,3, İtalya'da yüzde 9,2, Fransa'da yüzde 7,7 ve Almanya'da yüzde 3,4 olarak belirlendi.

AB'de işsiz sayısı eylülde 14 milyon 324 bin olurken, bunun 12 milyon 79 bini Euro Bölgesi'nde yer aldı.

Eylülde 25 yaş altı genç işsiz sayısı AB'de 2 milyon 815 bin, Euro Bölgesi'nde 2 milyon 307 bin olarak belirlendi. Genç işsizlik oranı, AB'de yüzde 15,9 ve Euro Bölgesi'nde yüzde 16 oldu.

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