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Euro Bölgesi'nde işsizlik geriledi

Euro Bölgesi'nde işsizlik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin gevşediği mayıs ayında yüzde 7,9 seviyesine geriledi.

01.07.2021 - 12:24 | | AA
Euro Bölgesi'nde işsizlik geriledi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin mayıs ayı işsizlik verilerini yayımladı. Buna göre, AB'de de nisanda ayında yüzde 7,4 seviyesinde olan mevsimsellikten arındırılmış işsizlik, mayısta yüzde 7,3’e indi.

Euro Bölgesi'nde de nisanda yüzde 8,1 olan işsizlik, mayısta yüzde 7,9’a geriledi. İşsizlik, geçen yılın mayıs ayında Euro Bölgesi'nde yüzde 7,5, AB'de de yüzde 6,9 seviyesinde belirlenmişti.

Ülke bazında bakıldığında işsizlik, mayısta İspanya'da yüzde 15,3, İtalya’da yüzde 10,5, Fransa'da yüzde 7,5 ve Almanya'da yüzde 3,7 olarak ölçüldü.

AB'de işsiz sayısı mayısta 15 milyon 278 bin olurken, bunun 12 milyon 792 bini Euro Bölgesi'nde yer aldı. Mayısta 25 yaş altı genç işsiz sayısı AB'de 2 milyon 979 bin, Euro Bölgesi'nde 2 milyon 403 bin olarak belirlendi. Genç işsizlik oranı, AB'de yüzde 17,3 ve Euro Bölgesi'nde yüzde 17,5 oldu.

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