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Euro Bölgesi'nde işsizlik geriledi

Euro Bölgesi’nde işsizlik oranı mayıs ayında yüzde 6.6 seviyesine geriledi.

30.06.2022 - 14:47 | | UZMANPARA
Euro Bölgesi'nde işsizlik geriledi

Euro Bölgesi’nde mayıs ayı işsizlik oranı açıklandı. Buna göre işsizlik oranı yüzde 6.6 seviyesine indi. Piyasalarda beklenti işsizlik oranının yüzde 6.8’e çıkması yönündeydi. 

Nisan ayında işsizlik oranı yüzde 6.7 seviyesindeydi. 

Euro Bölgesi’nin en büyük ekonomisi olan Almanya’da ise işsizlik arttı. Haziran ayında işsiz sayısı 133 bin kişi yükseldi. 

Almanya’da haziran ayında işsizlik oranı yüzde 5.3 arttı. Bir önceki ay işsizlik ise yüzde 5 düzeyindeydi. Ekonomistler işsizlik oranında bir değişim beklemiyordu. 

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