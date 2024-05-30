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Uzmanpara Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı geriledi
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Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı geriledi

Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı Nisan ayında rekor düşük seviyeye gerileyerek istihdam piyasasının önümüzdeki hafta faiz oranını düşürmeye hazırlanan Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) beklediğinden daha güçlü olduğunun bir işareti oldu.

30.05.2024 - 13:03 | | Foreks Haber
Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı geriledi

Eurostat yaptığı açıklamada, Euro Bölgesi'nde işsizlik oranının geçen yılın Kasım ayından bu yana %6,5'ten %6,4'e gerilediğini belirtti. The Wall Street Journal tarafından yapılan ankete katılan ekonomistler oranın sabit kalmasını bekliyordu. Eurostat, işsiz işçi sayısının Mart ayına göre yaklaşık 100.000 azaldığını söyledi.

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İşsizlik oranı 2020'de salgının etkilerinin istihdam piyasasını vurmasıyla %8,6'ya yükseldi, ancak ECB'nin bir dizi faiz artışına rağmen 2022'nin başından bu yana rekor düşük seviyelerde seyretti.

Euro Bölgesi üyesi ülkeler arasında Almanya ve İspanya'da işsizlik oranı sırasıyla %3,2 ve %11,7'de sabit kalırken, Fransa'da hafif bir düşüşle %7,3'e ve İtalya'da %6,9'a geriledi.

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