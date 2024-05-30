Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı geriledi

Eurostat yaptığı açıklamada, Euro Bölgesi'nde işsizlik oranının geçen yılın Kasım ayından bu yana %6,5'ten %6,4'e gerilediğini belirtti. The Wall Street Journal tarafından yapılan ankete katılan ekonomistler oranın sabit kalmasını bekliyordu. Eurostat, işsiz işçi sayısının Mart ayına göre yaklaşık 100.000 azaldığını söyledi.

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İşsizlik oranı 2020'de salgının etkilerinin istihdam piyasasını vurmasıyla %8,6'ya yükseldi, ancak ECB'nin bir dizi faiz artışına rağmen 2022'nin başından bu yana rekor düşük seviyelerde seyretti.

Euro Bölgesi üyesi ülkeler arasında Almanya ve İspanya'da işsizlik oranı sırasıyla %3,2 ve %11,7'de sabit kalırken, Fransa'da hafif bir düşüşle %7,3'e ve İtalya'da %6,9'a geriledi.