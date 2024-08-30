Euro Bölgesi'nde işsizlik rakamları açıklandı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi’nin temmuz ayı işsizlik verilerini yayımladı.

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Buna göre, AB'de haziran ayında yüzde 6 olan mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, temmuzda aynı seviyeyi korudu.

Euro Bölgesi'nde ise haziranda yüzde 6,5 olan işsizlik oranı temmuz ayında yüzde 6,4 seviyesinde ölçüldü.

İşsizlik oranı, geçen yılın aynı döneminde Euro Bölgesi'nde yüzde 6,6, AB'de ise yüzde 6 olarak belirlenmişti.

Temmuzda işsizlik oranı İspanya'da yüzde 11,5, Yunanistan'da yüzde 9,9, Finlandiya’da yüzde 8,4 ve İsveç'te yüzde 8,3 oldu.

AB'de işsiz sayısı, temmuzda 13 milyon 108 bin olarak hesaplanırken, bu kişilerin 10 milyon 990 bini Euro Bölgesi'nde yer aldı.

Temmuz ayında 25 yaş altı genç işsiz sayısı AB'de 2 milyon 818 bin, Euro Bölgesi'nde 2 milyon 263 bin olarak tespit edildi.

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Genç işsizlik oranı AB'de yüzde 14,5, Euro Bölgesi'nde yüzde 14,2 olarak ölçüldü.