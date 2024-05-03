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Uzmanpara Euro Bölgesi'nde işsizlik sabit kaldı
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Euro Bölgesi'nde işsizlik sabit kaldı

Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı martta yüzde 6,5 seviyesinde gerçekleşti.

03.05.2024 - 14:01 |
Euro Bölgesi'nde işsizlik sabit kaldı

Avrupa İstatistik Ofisi, Euro Bölgesi'nin mart ayı işsizlik verisini açıkladı. Euro Bölgesi'nde şubatta yüzde 6,5 olan işsizlik mart ayında değişmeyerek sabit kaldı.

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Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı geçen yılın aynı döneminde yüzde 6,6 olmuştu.

Mart ayında işsizlik oranı İspanya'da yüzde 11,7, Yunanistan'da yüzde 10,2, İsveç'te yüzde 8,3, Finlandiya'da yüzde 7,8, Fransa'da yüzde 7,3, İtalya'da yüzde 7,2 oldu.

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