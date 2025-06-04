Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2025 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaEuro Bölgesi'nde PMI mayısta geriledi
HaberlerUzmanparaEuro Bölgesi'nde PMI mayısta geriledi

Euro Bölgesi'nde PMI mayısta geriledi

Euro Bölgesi'nde 50,2'ye gerileyen mayıs ayı bileşik ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ekonomik aktivitede sınırlı artışa işaret etti.

04.06.2025 - 14:03 | | AA
Euro Bölgesi'nde PMI mayısta geriledi

S&P Global ve Hamburg Ticaret Bankası (HCOB), Euro Bölgesi'nin mayıs ayına ilişkin PMI verilerini yayımladı.

Haberin Devamı

Verilere göre, Euro Bölgesi ekonomisi mayıs ayında durgunluğa çok yakın bir seviyede büyüdü.

Euro Bölgesi'nin büyüme hızı yavaşlarken, mal ve hizmetlere olan talebin zayıflığı nedeniyle ticari faaliyetler kısıtlandı.

Nisan ayında 50,4 seviyesinde belirlenen Euro Bölgesi bileşik PMI, mayısta 50,2'ye indi. Böylece, Euro Bölgesi'nde bileşik PMI son 3 ayın en düşük seviyesini gördü.

Ayrıca, Euro Bölgesi'nde nisanda 50,1 olan hizmet sektörü PMI ise mayısta son 6 ayın en düşüğü olan 49,7 seviyesinde gerçekleşti.

Piyasa beklentileri, mayısta bileşik PMI'ın 49,5, hizmet PMI'nın 48,9 olması yönündeydi.

PMI verisinde 50 puanın üstü büyümeyi, altı ise daralmayı gösteriyor.

Sendikasyon kredisi ile ekonomiye 440 milyon doların üzerinde destek

Sendikasyon kredisi ile ekonomiye 440 milyon doların üzerinde destek

Fenerbahçe imza sayısını resmen açıkladı

Fenerbahçe imza sayısını resmen açıkladı