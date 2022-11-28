'Euro Bölgesi'nde resesyon riski büyüyor'

ECB Üyesi Peter Kazimir, Euro Bölgesi ekonomisine yönelik öngörülerini paylaştı.

Euro Bölgesi'nde enflasyonun hedefe geri getirilmesi için faiz artışlarının ekonomideki olumsuz gelişmelere rağmen devam edeceğini öngördüklerini belirten Kazimir, "Finansal piyasalarda belirsizlik ve oynaklık devam ediyor. Enflasyonu yatıştırma ihtiyacı dikkate alındığında faiz oranlarında büyüme devam edecek" diye konuştu.