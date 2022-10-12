Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi arttı

Euro Bölgesi’nde ağustos ayı sanayi üretimi rakamları açıklandı. Buna göre sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 2.5 oranında yükseldi. Piyasalarda beklenti ise sanayi üretiminin yıllık bazda yüzde 1.2 oranında artacağı yönündeydi.

Temmuz ayında sanayi üretimi yüzde -2.5 oranında gerçekleşmişti.

Euro Bölgesi’nde aylık bazda sanayi üretimi ise yüzde 1.5 oranında yukarı geldi. Piyasa beklentisi ise sanayi üretiminin yüzde 0.6 oranında yükseleceği şeklindeydi.