Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi arttı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin mart ayı mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretimi verilerini açıkladı.

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Buna göre, Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, martta şubat ayına göre yüzde 2,6, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 3,6 artış gösterdi.

Piyasa beklentileri sanayi üretiminin aylık bazda yüzde 1,9, yıllık bazda 2,5 artacağı yönündeydi.

AB'de ise sanayi üretimi, martta aylık bazda yüzde 1,9, yıllık bazda yüzde 2,7 arttı.

Martta AB ülkeleri arasında aylık bazda sanayi üretiminde en fazla artış, yüzde 14,6 ile İrlanda'da, yüzde 4,4 ile Malta'da ve yüzde 3,5 ile Finlandiya'da oldu.

En fazla düşüş ise yüzde 6,3 ile Lüksemburg'da, 4,6 ile Yunanistan ve Danimarka'da, yüzde 4 ile Portekiz'de gerçekleşti.

Sanayi üretiminde yıllık bazda en fazla artış yüzde 50,2 ile İrlanda'da, yüzde 10,1 ile Malta'da ve yüzde 7,8 ile Litvanya'da ölçüldü.

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En fazla düşüş ise yüzde 8,3 ile Bulgaristan'da, 7,8 ile Romanya'da ve yüzde 5,7 ile Danimarka'da belirlendi.