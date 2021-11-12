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Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi azaldı

Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,2 geriledi.

12.11.2021 - 13:43 | | AA
Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi azaldı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin eylül ayı mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretim verilerini açıkladı.

Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, eylülde ağustos ayına kıyasla yüzde 0,2 düştü. Sanayi üretimi, Eylül 2020'ye göre ise yüzde 5,2 artarak beklentileri aştı. Beklentiler, sanayi üretiminin eylülde yıllık yüzde 4,1 artması yönündeydi.

AB'de ise sanayi üretimi, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5 gerilerken, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5 yükseldi.

Söz konusu dönemde AB ülkeleri arasında aylık bazda sanayi üretiminde en fazla artış yüzde 5,3 ile Estonya'da, yüzde 4,3 ile Litvanya'da ve yüzde 3,7 ile Belçika'da gerçekleşti.

En fazla düşüş ise yüzde 5 ile Danimarka'da, yüzde 3,2 ile Çekya’da ve yüzde 3’le Avusturya’da belirlendi.

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