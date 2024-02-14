Euro Bölgesi’nde sanayi üretimi yükseldi
Euro Bölgesi’nde aralıkta aylık ve yıllık bazda sanayi üretimi yükseliş gösterdi.
14.02.2024 - 14:08 | | UZMANPARA
Euro Bölgesi’ne yönelik aralık ayı sanayi üretimi verisi açıklandı. Buna göre sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 1.2 oranında yükseldi. Piyasalarda beklenti sanayi üretiminin -4.1 oranında açıklanması yönündeydi.
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Açıklanan veri sonrası bir önceki ay (kasım) yıllık bazda sanayi üretimi yüzde -6.8’den yüzde -5.4 seviyesine yükseldi.
Aylık bazda sanayi üretimi aralıkta yüzde 2.6 oranında artış gösterdi. Piyasalarda beklenti yüzde 0.2 oranında düşüş olacağı şeklindeydi.