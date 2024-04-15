Euro Bölgesi’nde sanayi üretimi yükseldi
Euro Bölgesi’nde sanayi üretimi şubatta aylık bazda yüzde 0.8 seviyesine yükseldi.
15.04.2024 - 13:29 | | UZMANPARA
Euro Bölgesi’ne yönelik şubat ayı sanayi üretimi rakamları açıklandı. Buna göre aylık bazda sanayi üretimi yüzde 0.8 oranında yükseldi.
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Şubatta yıllık bazda ise sanayi üretimi yüzde -6.4 olarak açıklandı.
Şubat ayı verisinin açıklanmasının ardından ocakta aylık bazda yüzde -3.2 olan sanayi üretimi yüzde -3.0’a, ocakta yıllık bazda yüzde -6.7 olarak açıklanan sanayi üretimi yüzde -6.6 seviyesine revize edildi.