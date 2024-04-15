Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2024 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
Uzmanpara Euro Bölgesi’nde sanayi üretimi yükseldi
Haberler Uzmanpara Euro Bölgesi’nde sanayi üretimi yükseldi

Euro Bölgesi’nde sanayi üretimi yükseldi

Euro Bölgesi’nde sanayi üretimi şubatta aylık bazda yüzde 0.8 seviyesine yükseldi.

15.04.2024 - 13:29 | | UZMANPARA
Euro Bölgesi’nde sanayi üretimi yükseldi

Euro Bölgesi’ne yönelik şubat ayı sanayi üretimi rakamları açıklandı. Buna göre aylık bazda sanayi üretimi yüzde 0.8 oranında yükseldi.

Haberin Devamı

Şubatta yıllık bazda ise sanayi üretimi yüzde -6.4 olarak açıklandı.

Şubat ayı verisinin açıklanmasının ardından ocakta aylık bazda yüzde -3.2 olan sanayi üretimi yüzde -3.0’a, ocakta yıllık bazda yüzde -6.7 olarak açıklanan sanayi üretimi yüzde -6.6 seviyesine revize edildi.

'Tıbbi terörist:' Cani doktordan kalp durduran 'misilleme'

'Tıbbi terörist:' Cani doktordan kalp durduran 'misilleme'
Rize'de korkunç kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Rize'de korkunç kaza: 2 ölü, 3 yaralı