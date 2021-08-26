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Euro Bölgesi'nde şirket kredileri ivme kaybetti

Euro Bölgesi'nde bankalar başta olmak üzere finans kuruluşları tarafından şirketlere verilen kredilerdeki büyüme, temmuzda ivme kaybetti.

26.08.2021 - 13:02 | | AA
Euro Bölgesi'nde şirket kredileri ivme kaybetti

Avrupa Merkez Bankası (ECB), temmuz ayına ilişkin şirket ve tüketici kredileri aylık değişimlerini yayımladı.

Buna göre, haziranda yıllık bazda yüzde 1,8 büyüyen şirket kredileri, geçen ay yüzde 1,7 artış kaydetti. Tüketici kredileri ise geçen ay 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 4,2 arttı.

Temmuzda M3 para arzı, yıllık bazda yüzde 7,6 artışla analistlerin beklentisi olan yüzde 7,7’nin altında gerçekleşti. Haziranda M3 para arzı, yüzde 8,3 artış kaydetmişti.

ING Bank Euro Bölgesi kıdemli ekonomistlerinden Bert Colijn, konuya ilişkin değerlendirmesinde, şirket kredilerinde zayıflığın kurumsal sektörde hala bol likidite olduğunu ortaya koyduğunu belirterek, “Ancak bu aynı zamanda şirketlerin yatırım için borçlanma konusunda biraz isteksiz olduğunu da gösteriyor.” ifadesini kullandı.

Colijn, tüketicilerin ev alımları için daha fazla borçlanmayı sürdürdüğü ve şirketlerin borçlanmalarının “yetersiz” kalmaya devam ettiğini ifade ederek, "Bu da ekonomik büyümenin temel olarak hane halkı tarafından destekleneceğini teyit ediyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, ECB, Kovid-19 salgınında Euro Bölgesinde uygun finansman koşulları sağlamak ve ekonomiye kredi akışını sürdürmek için para politikasını genişletici tutmaya devam ediyor.

ECB, Pandemi Acil Varlık Alımı Programı (PEPP) çerçevesinde son aylarda bu yılın ilk aylarına göre önemli ölçüde daha fazla tahvil satın almaya devam etmesi de dikkati çekiyor. Banka temmuz ayında toplam 88 milyar euro tutarında varlık alımı gerçekleştirdi.

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