Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaEuro Bölgesi'nde ticaret fazla verdi
HaberlerUzmanpara Haberleri Euro Bölgesi'nde ticaret fazla verdi

Euro Bölgesi'nde ticaret fazla verdi

Euro Bölgesi enerji ithalatında normalleşmenin etkisiyle haziran ayında ticaret fazlası verdi.

17.08.2023 - 13:28 |
Euro Bölgesi'nde ticaret fazla verdi

Eurostat'ın verilerine göre Euro Bölgesi'nin mal ticareti dengesi haziran ayında 23 milyar euro (25.02 milyar dolar) fazla verdi.

Euro Bölgesi, Haziran 2022'de 27, 1 milyar euro açık vermişti.

Haziran ayında ithalat yıllık %18 düşüşle 229,3 milyar euroya gerilerken, ihracat 252,3 milyar euro oldu.

Veriler 2023 yılının ilk altı ayında enerji ithalatının geçen yılın aynı dönemine göre %25 daha düşük olduğunu da gösterdi.

Ferhat Göçer'in oğlu Can, Graham Bell ve Gandhi'nin okuduğu okulu kazandı!

Ferhat Göçer'in oğlu Can, Graham Bell ve Gandhi'nin okuduğu okulu kazandı!

Eksikliği hastalıklara davetiye çıkarıyor! Bu besinlerin tamamı kolajen bombası

Eksikliği hastalıklara davetiye çıkarıyor! Bu besinlerin tamamı kolajen bombası