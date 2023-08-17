Euro Bölgesi'nde ticaret fazla verdi

Eurostat'ın verilerine göre Euro Bölgesi'nin mal ticareti dengesi haziran ayında 23 milyar euro (25.02 milyar dolar) fazla verdi.

Euro Bölgesi, Haziran 2022'de 27, 1 milyar euro açık vermişti.

Haziran ayında ithalat yıllık %18 düşüşle 229,3 milyar euroya gerilerken, ihracat 252,3 milyar euro oldu.

Veriler 2023 yılının ilk altı ayında enerji ithalatının geçen yılın aynı dönemine göre %25 daha düşük olduğunu da gösterdi.