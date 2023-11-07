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Euro Bölgesi'nde üretici fiyatları belli oldu

Euro Bölgesi’nde üretici fiyatları eylülde aylık bazda beklentilere paralel gerçekleşti.

07.11.2023 - 13:46 | | UZMANPARA
Euro Bölgesi'nde üretici fiyatları belli oldu

Euro Bölgesi ekonomisine yönelik eylül ayı üretici fiyatları verisi açıklandı. Buna göre aylık bazda üretici fiyatları yüzde 0.5 oranında artış gösterdi. 

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Piyasalarda beklenti de üretici fiyatlarının yüzde 0.5 oranında artması yönündeydi. 

Son gelen veri ile birlikte ağustos ayında 0.6 olarak gerçekleşen üretici fiyatları 0.7 oranına revize edildi.

Yıllık bazda ise üretici fiyatları yüzde -11.5 seviyesinden yüzde -12.4 seviyesine geriledi. Piyasalarda beklenti üretici fiyatlarının yıllık yüzde -12.5 oranında gerileyeceği şeklindeydi. 

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