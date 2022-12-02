Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaEuro Bölgesi'nde üretici fiyatları düştü
HaberlerUzmanpara Haberleri Euro Bölgesi'nde üretici fiyatları düştü

Euro Bölgesi'nde üretici fiyatları düştü

Euro Bölgesi’nde ekim ayı üretici fiyatları yıllık bazda yüzde 30.8’e geriledi.

02.12.2022 - 13:07 | | UZMANPARA
Euro Bölgesi'nde üretici fiyatları düştü

Euro Bölgesi ekonomisine yönelik ekim ayı üretici fiyatları açıklandı. Buna göre üretici fiyatları yıllık bazda yüzde 30.8’e indi. Bir önceki ay üretici fiyatları yıllık bazda yüzde 41.9 olarak açıklanmıştı. 

Piyasa beklentisi ise ekim ayında yıllık bazda üretici fiyatlarının yüzde 31.5’e gerileyeceği yönündeydi. 

Ekimde aylık bazda ise üretici fiyatları yüzde 2.9 oranında gerileme gösterdi. Bir önceki ay üretici fiyatları yüzde 1.6 oranında yükseliş göstermişti. 

Üretici fiyatlarının ekimde aylık bazda yüzde 2 oranında düşmesi bekleniyordu. 

Sizin İçin Seçtiklerimiz
Sizin İçin Seçtiklerimiz
Nüfus Müdürlüğü: 221 bin 671 Suriyeli, Türk vatandaşlığı aldı

Nüfus Müdürlüğü: 221 bin 671 Suriyeli, Türk vatandaşlığı aldı

CANLI ANLATIM | Gana - Uruguay

CANLI ANLATIM | Gana - Uruguay