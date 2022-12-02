Euro Bölgesi'nde üretici fiyatları düştü

Euro Bölgesi ekonomisine yönelik ekim ayı üretici fiyatları açıklandı. Buna göre üretici fiyatları yıllık bazda yüzde 30.8’e indi. Bir önceki ay üretici fiyatları yıllık bazda yüzde 41.9 olarak açıklanmıştı.

Piyasa beklentisi ise ekim ayında yıllık bazda üretici fiyatlarının yüzde 31.5’e gerileyeceği yönündeydi.

Ekimde aylık bazda ise üretici fiyatları yüzde 2.9 oranında gerileme gösterdi. Bir önceki ay üretici fiyatları yüzde 1.6 oranında yükseliş göstermişti.

Üretici fiyatlarının ekimde aylık bazda yüzde 2 oranında düşmesi bekleniyordu.