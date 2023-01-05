Euro Bölgesi’nde üretici fiyatları geriledi

Euro Bölgesi ekonomisine yönelik üretici fiyatları açıklandı. Buna göre kasımda aylık bazda üretici fiyatları yüzde 0.9 oranında geriledi. Piyasa beklentisi de üretici fiyatlarının yüzde 0.9 oranında düşmesi yönündeydi.

Bir önceki ay ise üretici fiyatları yüzde 3 oranında düşmüştü.

Kasım ayında yıllık bazda üretici fiyatları ise yüzde 27.1 olarak gerçekleşti. Bir önceki ay yıllık üretici fiyatı yüzde 30.5 seviyesindeydi.