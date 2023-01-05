Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaEuro Bölgesi’nde üretici fiyatları geriledi
HaberlerUzmanpara Haberleri Euro Bölgesi’nde üretici fiyatları geriledi

Euro Bölgesi’nde üretici fiyatları geriledi

Euro Bölgesi’nde üretici fiyatları kasımda aylık ve yıllık bazda düşüş gösterdi.

05.01.2023 - 13:54 | | UZMANPARA
Euro Bölgesi’nde üretici fiyatları geriledi

Euro Bölgesi ekonomisine yönelik üretici fiyatları açıklandı. Buna göre kasımda aylık bazda üretici fiyatları yüzde 0.9 oranında geriledi. Piyasa beklentisi de üretici fiyatlarının yüzde 0.9 oranında düşmesi yönündeydi. 

Bir önceki ay ise üretici fiyatları yüzde 3 oranında düşmüştü. 

Kasım ayında yıllık bazda üretici fiyatları ise yüzde 27.1 olarak gerçekleşti. Bir önceki ay yıllık üretici fiyatı yüzde 30.5 seviyesindeydi. 

Sizin İçin Seçtiklerimiz
Sizin İçin Seçtiklerimiz
Bakan Nebati'den önemli açıklamalar

Bakan Nebati'den önemli açıklamalar

Demet Evgar, botoks ve dolguyu abartan isimleri tiye aldı

Demet Evgar, botoks ve dolguyu abartan isimleri tiye aldı