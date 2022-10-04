Euro Bölgesi'nde üretici fiyatları yükseldi

Euro Bölgesi’nde üretici fiyatları açıklandı. Buna göre ağustos ayında yıllık bazda üretici fiyatları yüzde 43.3 seviyesinde gerçekleşti. Piyasalarda beklenti ise üretici fiyatlarının yüzde 43.1 oranında artacağı yönündeydi.

Euro Bölgesin’de temmuz ayında üretici fiyatları yıllık bazda yüzde 38 oranında yükselmişti.

Ağustosta aylık bazda ise artış yüzde 5 seviyesinde gerçekleşti. Piyasa beklentisi ise üretici fiyatlarının yüzde 4.9 oranında yükseleceği şeklindeydi.

Temmuzda aylık bazda üretici fiyatları yüzde 4 oranında yukarı gelmişti.