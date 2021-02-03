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03.02.2021 - 14:07 | | AA

Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon yükseldi

Euro Bölgesi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin devam ettiği ocak ayında yıllık enflasyon yüzde 0,9 seviyesine çıktı. Öte yandan Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), aralık ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 0,8 arttı.

Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon yükseldi
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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi'nin ocak ayı yıllık enflasyonuna ilişkin öncü verileri yayımladı.

Buna göre, Euro Bölgesi'nde aralıkta yüzde eksi 0,3 olan yıllık enflasyon, ocakta yüzde 0,9 oldu. Böylece, Euro Bölgesi'nde ağustos, eylül, ekim, kasım ve aralık aylarında gerçekleşen eksi enflasyon süreci ocak ayında sona erdi.

Euro Bölgesi'nde ocak ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 1,5 ile gıda, alkol ve tütün ürünlerinde gerçekleşti. Bunu, yüzde 1,4 ile hizmetler ve enerji dışı sanayi ürünleri izlerken, enerjide enflasyon yüzde eksi 4,1 seviyesinde gerçekleşti.

Enflasyon, ocak ayında Almanya'da yüzde 1,6, Fransa'da yüzde 0,8, İtalya'da yüzde 0,5, İspanya'da yüzde 0,6 olarak tahmin edildi.

Euro Bölgesi'nde ÜFE aralıkta yükseldi

Eurostat, Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin Aralık 2020 ÜFE verilerini yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde ÜFE, aralıkta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,8 yükseldi. ÜFE, 2019'un aralık ayına göre ise yüzde 2,6 geriledi.

AB'de ise ÜFE, aralıkta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,9 artarken, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 2,4 düştü.

AB ülkeleri arasında ÜFE, aralıkta aylık en fazla yüzde 6,6 ile İrlanda'da arttı. Bu ülkeyi yüzde 1,9 ile Litvanya ve yüzde 1,7 ile Danimarka ve Romanya takip etti.

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