Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon yükseldi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi'nin mayıs ayı yıllık enflasyonuna ilişkin öncü veriler ile AB ve Euro Bölgesi nisan ayı işsizlik oranlarını yayımladı.

Buna göre, Euro Bölgesi'nde nisanda yüzde 1,6 olan yıllık enflasyon, mayısta yüzde 2'ye yükseldi.

Euro Bölgesi'nde mayıs ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 13,1 ile enerjide gerçekleşti. Bunu, yüzde 1,1 ile hizmetler, yüzde 0,7 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde 0,6 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri izledi.

Enflasyon, mayıs ayında Almanya ve İspanya’da yüzde 2,4, Fransa'da yüzde 1,8, İtalya'da yüzde 1,3 olarak tahmin edildi.

İşsizlik azaldı

Euro Bölgesi’nde mart ayında yüzde 8,1 seviyesinde olan işsizlik, nisanda yüzde 8’e geriledi.

AB'de ise mart ayında yüzde 7,3 seviyesinde olan işsizlik, nisanda aynı seviyeyi korudu.

İşsizlik, geçen yılın nisan ayında Euro Bölgesi'nde yüzde 7,3, AB'de ise yüzde 6,7 seviyesinde belirlenmişti.

Nisan ayında işsizlik İspanya'da yüzde 15,4, İtalya'da yüzde 10,7, Fransa'da yüzde 7,3 ve Almanya'da yüzde 4,4 olarak ölçüldü.

AB'de işsiz sayısı nisanda 15 milyon 380 bin olurken, bunun 13 milyon 30 bini Euro Bölgesi'nde yer aldı.

Nisanda 25 yaş altı genç işsiz sayısı AB'de 2 milyon 939 bin, Euro Bölgesi'nde 2 milyon 348 bin olarak belirlendi. Genç işsizlik oranı, AB'de yüzde 17,1 ve Euro Bölgesi'nde yüzde 17,2 oldu.