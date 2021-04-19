Euro Bölgesi’nin cari hesap fazlası geriledi

Avrupa Merkez Bankası (ECB), 19 üyeli Euro Bölgesi'nin şubat dönemi ödemeler dengesi verilerini açıkladı. Buna göre, bölgede ocakta 30,5 milyar euro olan cari fazla şubatta 8,8 milyar euro azalarak 25,9 milyar euroya geriledi.

Şubata kadar geçen 12 ayda, Euro Bölgesi’nin cari hesap fazlası 263 milyar eurodan 259 milyar euroya geriledi. Cari hesap fazlasının GSYH'ya oranı ise yüzde 2,2'den 2,3’e yükseldi.