Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaEuro Bölgesi’nin cari hesap fazlası geriledi
HaberlerUzmanpara Haberleri Euro Bölgesi’nin cari hesap fazlası geriledi
ABONE OL

Euro Bölgesi’nin cari hesap fazlası geriledi

Euro Bölgesi’nin cari işlemler fazlası düşük net mal ve hizmet ihracatıyla şubatta daraldı.

19.04.2021 - 13:55 | | AA
Euro Bölgesi’nin cari hesap fazlası geriledi

Avrupa Merkez Bankası (ECB), 19 üyeli Euro Bölgesi'nin şubat dönemi ödemeler dengesi verilerini açıkladı. Buna göre, bölgede ocakta 30,5 milyar euro olan cari fazla şubatta 8,8 milyar euro azalarak 25,9 milyar euroya geriledi.

Şubata kadar geçen 12 ayda, Euro Bölgesi’nin cari hesap fazlası 263 milyar eurodan 259 milyar euroya geriledi. Cari hesap fazlasının GSYH'ya oranı ise yüzde 2,2'den 2,3’e yükseldi.

    GÜNCEL HABERLER

    Adana'da TIR ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

    Adana'da TIR ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

    Almanya'da Yeşiller başbakan adayını belirledi

    Almanya'da Yeşiller başbakan adayını belirledi

    Surigare 240 km ile vurdu, on binlerce insan yerinden oldu

    Surigare 240 km ile vurdu, on binlerce insan yerinden oldu

    Kumar oynarken yakalanan 13 kişiye 41 bin lira ceza

    Kumar oynarken yakalanan 13 kişiye 41 bin lira ceza

    Pakdemirli, İzmir'de hayata geçirecekleri 35 projeyi açıkladı!

    Pakdemirli, İzmir'de hayata geçirecekleri 35 projeyi açıkladı!

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kumar oynarken yakalanan 13 kişiye 41 bin lira ceza

    Kumar oynarken yakalanan 13 kişiye 41 bin lira ceza

    Sıradaki Haber
    Borcu olanlara iyi haber! Yeni yapılandırma, 4 yılı kapsıyor…

    Borcu olanlara iyi haber! Yeni yapılandırma, 4 yılı kapsıyor…

    Sıradaki Haber
    ASELSAN'da şüpheli ölümler

    ASELSAN'da şüpheli ölümler

    Sıradaki Haber
    Son dakika... TRT'yi işgal girişimi davasında Yargıtay'dan karar

    Son dakika... TRT'yi işgal girişimi davasında Yargıtay'dan karar

    Sıradaki Haber