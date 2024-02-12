Euro/dolar paritesinde kısa vadeli tahmin

Analistler Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri tarafından bugün yapılacak bir dizi konuşmanın bir miktar hareketi tetikleyebileceğini, ancak piyasanın ABD enflasyon rakamlarına odaklanması nedeniyle bunların önemli bir etkiye sahip olma ihtimalinin düşük olduğunu savundu.

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Morgan Stanley Research analistleri ise yayınladıkları araştırma notunda doların hareketlerinin ABD devlet tahvili getirilerindeki hareketlerle "yüksek korelasyonlu" olduğunu ve ABD hazinesinin 10 ve 30 yıllık tahvil ihalelerinin para birimi üzerinde etkili olduğunu ifade etti.

Analistler son aylarda ABD doları ve ABD hazine tahvilleri arasındaki korelasyonun, hazinenin yeni bir gösterge tahvil ihalesi yaptığı günlerde özellikle güçlü göründüğünü vurguladı.

NatWest Markets analistleri de ABD dolarının yavaşlayan küresel büyüme ve hala yüksek olan ABD tahvil getirisi seviyelerinin desteğiyle yakın vadede iyi dayanabileceğini savundu.

Analistler küresel büyüme ortamı göz önüne alındığında dolarda son dönemde yaşanan zayıflığın erken olduğu konusunda temkinli olurken, ABD dolarının ikinci çeyrekte ABD Merkez Bankası'nın faiz oranlarını düşürmeye başlayacağı döneme yakın bir zamanda zayıflayabileceğini öngördü.