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Evergrande çalışmaları yeniden başlattı

China Evergrande, elindeki projelerin yüzde 92'sinde çalışmaları yeniden başlattı.

28.12.2021 - 07:42 |
Evergrande çalışmaları yeniden başlattı

Çin'in zor durumdaki gayrimenkul geliştirme şirketi China Evergrande Group, işçilere ödemelerini ve müşterilerine konut teslimatlarını yapabilmek için inşaatlarında çalışmaların yeniden başladığını bildirdi.

Evergrande elindeki gayrimenkul geliştirme projelerinin şu ana kadar yaklaşık yüzde 92'sinde inşaat çalışmalarının yeniden başladığını belirtti. İnşaatlara başlama oranı eylülde yüzde 50 seviyesindeydi.

Projelerde çalışan sayısı da eylül ayına göre yüzde 31 artarak 89 bine çıktı.

Evergrande Başkanı Hui Ka Yan, "Çalışmalara yeniden başlama, üretim ve inşaat konusunda iyi bir iş çıkardıkça alıcılara konutlarını teslim etme, satışlara yeniden başlama, borçlarımızı ödeme kabiliyetimizi geri kazanacağız" dedi.

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