Evergrande yeniden çalışmaya başladı
Gayrimenkul geliştirme şirketi Evergrande'nin 10 büyük projesinde yeniden çalışmaya başladığı bildirildi.
25.10.2021 - 09:27 |
Kuruluştan dün yapılan açıklamaya göre, aralarında Shenzhen'in de yer aldığı 6 büyük kentte en az 10 projede faaliyetlere yeniden başlandı. Şirket geçen hafta dolar tahvil ödemesini temerrüde düşmesine 1 gün kala gerçekleştirmişti.
300 milyar doları aşan gayrimenkul portföyü ile Çin'in en büyük sektör şirketlerinden biri olan Evergrande'nin yaşamakta olduğu nakit sorunlarının ülkede finansal sistemi etkileyebileceğinden endişe ediliyordu.