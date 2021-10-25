Evergrande yeniden çalışmaya başladı

Kuruluştan dün yapılan açıklamaya göre, aralarında Shenzhen'in de yer aldığı 6 büyük kentte en az 10 projede faaliyetlere yeniden başlandı. Şirket geçen hafta dolar tahvil ödemesini temerrüde düşmesine 1 gün kala gerçekleştirmişti.

300 milyar doları aşan gayrimenkul portföyü ile Çin'in en büyük sektör şirketlerinden biri olan Evergrande'nin yaşamakta olduğu nakit sorunlarının ülkede finansal sistemi etkileyebileceğinden endişe ediliyordu.