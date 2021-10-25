Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaEvergrande yeniden çalışmaya başladı
HaberlerUzmanpara Haberleri Evergrande yeniden çalışmaya başladı

Evergrande yeniden çalışmaya başladı

Gayrimenkul geliştirme şirketi Evergrande'nin 10 büyük projesinde yeniden çalışmaya başladığı bildirildi.

25.10.2021 - 09:27 |
Evergrande yeniden çalışmaya başladı

Kuruluştan dün yapılan açıklamaya göre, aralarında Shenzhen'in de yer aldığı 6 büyük kentte en az 10 projede faaliyetlere yeniden başlandı. Şirket geçen hafta dolar tahvil ödemesini temerrüde düşmesine 1 gün kala gerçekleştirmişti.

300 milyar doları aşan gayrimenkul portföyü ile Çin'in en büyük sektör şirketlerinden biri olan Evergrande'nin yaşamakta olduğu nakit sorunlarının ülkede finansal sistemi etkileyebileceğinden endişe ediliyordu.

    Yerli turistin önemi salgında daha çok anlaşıldı

    Yerli turistin önemi salgında daha çok anlaşıldı

    Premier Lig tarihinin en skorer Afrikalı futbolcusu Mohamed Salah

    Premier Lig tarihinin en skorer Afrikalı futbolcusu Mohamed Salah

    bu haberleri kaçırma

    GÜNCEL HABERLER

    Yerli turistin önemi salgında daha çok anlaşıldı

    Yerli turistin önemi salgında daha çok anlaşıldı

    Kağıthane'de korku sokağı

    Kağıthane'de korku sokağı

    Anne ve babasını alıkoydu, intihar girişiminde bulundu

    Anne ve babasını alıkoydu, intihar girişiminde bulundu

    Son dakika: Kamu bankalarından faiz indirimi!

    Son dakika: Kamu bankalarından faiz indirimi!

    Çin'de laboratuvarda patlama! Can kayıpları var

    Çin'de laboratuvarda patlama! Can kayıpları var

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kağıthane'de korku sokağı

    Kağıthane'de korku sokağı

    Sıradaki Haber
    Altın fiyatlarına 'Powell etkisi' sürüyor

    Altın fiyatlarına 'Powell etkisi' sürüyor

    Sıradaki Haber
    Merkel'in emeklilik sonrası planı ne olacak?

    Merkel'in emeklilik sonrası planı ne olacak?

    Sıradaki Haber
    Anne ve babasını alıkoydu, intihar girişiminde bulundu

    Anne ve babasını alıkoydu, intihar girişiminde bulundu

    Sıradaki Haber