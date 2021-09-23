'Evergrande'de çöküşe hazır olun' uyarısı

Evergrande'nin bütün olarak kamu tarafından kurtarılması ihtimaline mesafeli olduğu kaydedilen Çin hükümetinin olası iflasın sosyal ve ekonomik etkilerini sınırlamak istediği ifade edildi.



Habere göre, kamu kuruluşlarından ancak son çare olarak devreye girmeleri istendi. Yerel hükümetlerden ise muhtemel kargaşaları önlemek için hazırlık yapmaları talebinde bulunuldu.



Haberde ayrıca, yerel gayrimenkul şirketlerinden Evergrande projelerini devralmalarının istenebileceğinin de altı çizildi.