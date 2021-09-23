'Evergrande'de çöküşe hazır olun' uyarısı
Wall Street Journal gazetesinin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Çinli otoriteler yerel hükümetten Evergrande'de muhtemel çöküşe hazırlıklı olmalarını istediler.
23.09.2021 - 13:52 |
Evergrande'nin bütün olarak kamu tarafından kurtarılması ihtimaline mesafeli olduğu kaydedilen Çin hükümetinin olası iflasın sosyal ve ekonomik etkilerini sınırlamak istediği ifade edildi.
Habere göre, kamu kuruluşlarından ancak son çare olarak devreye girmeleri istendi. Yerel hükümetlerden ise muhtemel kargaşaları önlemek için hazırlık yapmaları talebinde bulunuldu.
Haberde ayrıca, yerel gayrimenkul şirketlerinden Evergrande projelerini devralmalarının istenebileceğinin de altı çizildi.