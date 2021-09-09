Evergrande'nin bazı tahvilleri işleme kapatıldı

Derinleşen likidite krizi nedeniyle yatırımcıları endişelendiren şirketin bazı tahvillerinde işlemler %30'a varan değer kaybı sonrasında geçen hafta olduğu gibi bu hafta da askıya alındı.

Evergrande'nin hisselerinde de %11'in üzerinde düşüş yaşanırken hisseler 2015 yılı Temmuz ayından bu yana en düşük seviyeleri test etti.

Şirketin gelinen noktada bazı banka kredi ödemelerini de yapmayacağı ifade edilmişti.