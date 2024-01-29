Evergrande'nin tasfiye edilmesine karar verildi

Yargıç Linda Chan, emlak devinin yeniden yapılandırma önerisi getirememesi üzerine "artık yeter" dedi. Kararın yetkililerin borsadaki satışları engellemeye çalıştığı bir dönemde Çin'in finans piyasalarında dalgalanmalara yol açması muhtemel.

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Evergrande iki yıl önce temerrüde düştüğünde küresel finans piyasalarında şok etkisi yaratmıştı.

Açıklamanın ardından Evergrande hisseleri Hong Kong'da %20'den fazla değer kaybetti.

Çin'in emlak sektörü dünyanın en büyük ikinci ekonomisinin yaklaşık dörtte birine katkıda bulunuyor.

Deloitte'un Küresel İflas Lideri Derek Lai'ye göre ya bir devlet çalışanı ya da profesyonel bir firmanın ortağı olan geçici bir tasfiye memuru muhtemelen mahkeme tarafından atanacak.

Alacaklılarla yapılan toplantıların ardından resmi tasfiye memuru birkaç ay içinde atanacak.

Çin ve Hong Kong mahkemeleri arasında tasfiye memurlarının atanmasını tanıyan bir anlaşma var ancak Derek Lai "altı başvurudan sadece ikisinin" Çin ana karasındaki üç pilot bölgenin mahkemeleri tarafından tanındığını söylüyor.

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Çin Komünist Partisi inşaat çalışmaları başlamadan önce mülk satın alan sıradan ev sahiplerinin ödedikleri paranın karşılığını almalarını sağlamak için müteahhitleri ayakta tutmaya da hevesli görünüyor. Bu da Pekin'in Hong Kong mahkemesinin kararını görmezden gelmeyi tercih edebileceği anlamına geliyor.

Lai, "Atanan tasfiye memuru Hong Kong ve Çin ana karasında karşılıklı olarak tanınıyor olsa bile orada tasfiyeyle ilgili onaylanmış konuları yürütürken Çin an akarasının yasalarına uyması gerekecektir" dedi.

Ana şirkete karşı alınan tasfiye kararı Evergrande'nin inşaat çalışmalarının derhal durdurulması anlamına da gelmiyor.

Grant Thornton'da Yeniden Yapılandırma Genel Müdürü olan Nigel Trayers, "Bu, tüm iştirakleri tasfiyeye sokmaz" dedi ve tasfiye memurlarının soruşturmalar yürüttükten sonra bazı iştiraklerin kontrolünü ele geçirmeye çalışabileceğini ekledi.