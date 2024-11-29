Eximbank'tan ihracatçılar için yeni çözümler

Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, faizsiz bankacılık alanında finansman ve sigorta ürünlerini çeşitlendirerek tüm ihracatçılara ulaşmayı amaçladıklarını belirterek, "Hedefimiz ilk aşamada Eximbank destekleri içinde faizsiz bankacılık ürünlerinin payını yüzde 10 seviyesine çıkarmak." dedi.

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Türkiye’nin resmi ihracat destek kuruluşu Türk Eximbank, faizsiz bankacılık alanında önemli adımlar atmaya devam ediyor.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Türk Eximbank, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) kalkınma ve yatırım bankalarının faizsiz bankacılık işlemlerine imkan tanıyan Bankacılık Kanunu değişiklikleri sonrasında, ihracatçılara Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartları doğrultusunda ürün ve hizmet sunmaya başladı.

Bu kapsamda, banka bünyesinde 2022 yılında bir Danışma Komitesi kuruldu. Banka, faizsiz bankacılık faaliyetlerinin, muhasebe sistemi dahil tüm iş süreçlerinden ayrıştırılması amacıyla, dünyadaki örneklerine benzer bir pencere sistemi modeli uygulamaya alarak finansman ve sigorta desteklerini bu kapsamda çeşitlendirdi.

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Türk Eximbank, faizsiz bankacılık kapsamında, İslam Kalkınma Bankası, Emirates İslam Bankası ve Uluslararası İslami Ticaret Finansman Kuruluşu (ITFC) ile yaptığı anlaşmalar sayesinde fon sağlayarak ihracatçıların işletme sermayesi ve yatırım harcamalarını finanse ediyor.

Körfez bölgesindeki finansal kuruluşlardan temin edilen fonlama artırılacak

Uluslararası kuruluşlardan sağlanan fonlara ek olarak, Türk Eximbankın kendi kaynaklarıyla ticari bankalar aracılığıyla kullandırdığı sevk öncesi ihracat kredisi, Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartları’na uygun hale getirilerek "faizsiz sevk öncesi ihracatın finansmanı" adıyla katılım bankaları üzerinden finansman talep eden ihracatçılara sunuluyor.

Faizsiz finansal kiralama finansmanı programı kapsamında, ihracatçı firmaların finansal kiralama yöntemiyle gerçekleştirecekleri yatırımlarına yönelik destek sağlanıyor.

2023 ve 2024 yıllarında, Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartları’na uygun olarak ihracatçılara sunulan işletme sermayesi ve uzun vadeli yatırım finansmanı desteği toplamda 1 milyar dolara yaklaştı.

Gelecek dönemde ise Körfez bölgesindeki finansal kuruluşlardan sağlanan fonların artırılması ve sukuk ihracı yoluyla fonlama kaynaklarının çeşitlendirilmesi hedefleniyor.

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Katılım esaslı alacak sigortası, ihracatının güvenli bir ortamda artırılmasına katkı sağlıyor

Türk Eximbank, 1989 yılından bu yana ihracatçılara sunduğu ihracat kredi sigortası programlarına "katılım esaslı alacak sigortası" ürününü ekledi.

İhracat kredi sigortası alanında bir ilk olma özelliği taşıyan bu ürün, bankanın yenilikçi yaklaşımı ve gelişen vizyonunun yansıması olarak değerlendiriliyor.

Katılım esaslı alacak sigortası, ihracatçıların yurt dışındaki yerleşik alıcılara yönelik mal satışından doğacak azami 360 gün vadeli ihracat alacaklarını ticari ve politik risklere karşı güvence altına alarak, Türkiye'nin ihracatının güvenli bir ortamda artırılmasına katkı sağlıyor.

Danışma Komitesinden uygunluk alınarak vekalet ve mudarebe karması (hibrit) modelle oluşturulan program kapsamında, Türk Eximbankın muhasebe hesapları, katılım sigortacılığı ve konvansiyonel sigortacılık faaliyetleri için pencere sistemiyle ayrıştırıldı.

Bu düzenleme sayesinde, programdan yararlanan sigortalıların ödeyeceği katkı primleri ayrı bir risk fonu havuzunda toplanarak yönetiliyor.

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Katılım esaslı alacak sigortası kapsamında, fonda toplanan katkı primleri faizsiz bankacılık yatırım araçlarında değerlendirilirken, sigortalı firmaların uğradığı zararlarla ilgili tazminat talepleri bu fon üzerinden karşılanıyor. Bunun yanı sıra Türk Eximbank bu ürünle üstlendiği riskleri, Türk Katılım Reasürans ve uluslararası retekafül şirketleriyle paylaşmak amacıyla çeşitli anlaşmalara imza attı.

Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, faizsiz bankacılık faaliyetlerine oldukça önem verdiklerini belirterek, "Faizsiz bankacılık alanında finansman ve sigorta ürünlerimizi çeşitlendirerek tüm ihracatçılarımıza ulaşmayı amaçlıyoruz. Hedefimiz ilk aşamada Eximbank destekleri içinde faizsiz bankacılık ürünlerinin payını yüzde10 seviyesine çıkarmak." ifadesini kullandı.