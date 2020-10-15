Eylül ayı bütçe verileri açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Eylül ayı bütçe uygulama sonuçlarına göre, merkezi yönetim bütçesi gelirleri 78 milyar 900 milyon lira olarak gerçekleşti. Bütçe giderleri ise 108 milyar 580 milyon lira oldu. Merkezi yönetim bütçesi Eylül'de 29 milyar 700 milyon lira açık verdi. Faiz dışı açık ise 13 milyar 500 milyon lira oldu.

Ocak-Eylül döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 870 milyar lira, bütçe gelirleri 729 milyar 400 milyon lira olarak gerçekleşirken 9 aylık bütçe açığı ise 140 milyar 600 milyon lira oldu.