'Eylülde faiz indirimi ECB için iyi olabilir’

Annenkov, "Manşet enflasyonun Eylül ve Ekim aylarında hedefe yaklaşmasını bekliyoruz, bu da Eylül ayında yapılacak bir kesintinin zamanlamasının iyi olabileceğini gösteriyor" dedi.

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"Eylül ayından sonrası ise daha az net" diye konuşan Annenkov, "Zayıf faaliyete rağmen önemli ölçüde iş gücü piyasası sıkılığı ile karakterize edilen mevcut ekonomik ortamda çok belirsiz olan şey, altta yatan enflasyon baskısının bu göstergelerinin faaliyette büyük bir yavaşlama olmadan yeterince hızlı bir şekilde ayarlanıp ayarlanamayacağıdır" ifadelerini kullandı.