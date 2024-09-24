'Faiz 2025 yılı sonunda yüzde 3-3,25'e inecek'

Fed'in istikrarlı bir faiz indirimi serisine başlayacak gibi göründüğünü öne süren S&P Global, "2025 yılı sonuna kadar politika faizlerinin %3,00-%3,25 nihai oranına ulaşacağını tahmin ediyoruz ve her iki yönde de riskler mevcut. Yaklaşan kademeli gevşeme dönemini, reel ekonomiyi anında canlandırmaktan ziyade, büyümenin potansiyelin çok altına düşmesini önleyici bir tedbir olarak görüyoruz" dedi.

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Önümüzdeki 12 ay içinde resesyonun başlama olasılığını %25'te sabit tuttuklarını vurgulayan S&P Global, "Tüketimin hala sağlıklı olması nedeniyle, şimdilik yakın vadeli resesyon korkuları abartılmış görünüyor" değerlendirmesini yaptı.

S&P Global Ratings, ABD ekonomisinin 2024 yılında %2,7 ve 2025 yılında %1,8 (yıllık ortalama bazda) büyümesini beklediklerini vurgularken, "Konut ve imalat sektörlerinde devam eden durgunluk dışında, en son faaliyet göstergeleri ekonomik büyüme ivmesinin trendin biraz üzerinde seyretmeye devam ettiğini göstermektedir. Enflasyonun önümüzdeki aylarda daha da yavaşlayacağını tahmin ediyoruz. Potansiyel büyüme arttığı için 2026 ve 2027 büyüme tahminlerimizi bir miktar yukarı yönlü revize ettik. Temel tahminimiz pozitif çıktı açığının 2027 yılına kadar kapanacağını öngörmektedir" dedi.

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"Tüketicilerin önümüzdeki çeyreklerde harcamalarını dizginlemesini bekliyoruz. Yatırım harcamalarının önümüzdeki yıl makul bir oranda artacağını düşünüyoruz. Bununla birlikte, hem Fed'in gevşeme derecesi hem de 2024 ABD başkanlık seçimlerinin sonucuna ilişkin belirsizlik, bugün yatırım harcamalarını engelleyen temel faktörlerdir" değerlendirmesi yapıldı.

"Haziran ayından bu yana temel tahminimizdeki önemli bir değişiklik, para politikasındaki gevşeme hızının artmasıdır" diyen S&P Global, Fed'in 2024 yılında kalan politika toplantılarında her biri 25 baz puanlık iki faiz indirimi daha yapacağını ve 2025 yılı sonuna kadar toplam 225 baz puanlık faiz indirimi yapacağını öngördüklerini vurguladı. 2025 yıl sonuna kadar faiz indirim beklentisinin önceki beklentiden 75 baz puan daha fazla olduğunu da belirtti.