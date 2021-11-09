Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Uzmanpara'Faiz artırımı için beklentiler öne çekilebilir'
HaberlerUzmanpara Haberleri 'Faiz artırımı için beklentiler öne çekilebilir'

'Faiz artırımı için beklentiler öne çekilebilir'

Dünyanın önde gelen varlık yönetim şirketlerinden Pimco'nun Kuzey Amerika ekonomistlerine göre, Fed'in aralık ayında yayımlayacağı yeni ekonomik projeksiyonda üyeler faiz artırımı için beklentilerini öne çekebilir.

09.11.2021 - 14:13 |
'Faiz artırımı için beklentiler öne çekilebilir'

Ekonomistler Wilding ve Boxer'a göre, halihazırda yüksek enflasyonun gelecek yıl ortadan kaybolacağı konusunda görüş birliği içinde olan Fed üyeleri, uzun vadeli enflasyon bekleyişlerinde bir yükseliş ortaya çıkması durumunda faiz artırımı beklentilerini buna göre ayarlayabilir.

Pimco, pandemi sonrası ilk faiz artırımının 2023 yılının birinci çeyreğinde geleceğini öngörmeye devam ederken, erken bir adım atılması yönünde risklerin olduğuna da işaret ediyor.

    THY'den Belarus uçuşu açıklaması

    THY'den Belarus uçuşu açıklaması

    10 yıl hapisle aranan kadın, saklandığı evde yakalandı

    10 yıl hapisle aranan kadın, saklandığı evde yakalandı

    bu haberleri kaçırma

    GÜNCEL HABERLER

    THY'den Belarus uçuşu açıklaması

    THY'den Belarus uçuşu açıklaması

    10 yıl hapisle aranan kadın, saklandığı evde yakalandı

    10 yıl hapisle aranan kadın, saklandığı evde yakalandı

    Fransa'da Lübnanlı rahibe çocuklara istismardan 15 yıl hapis

    Fransa'da Lübnanlı rahibe çocuklara istismardan 15 yıl hapis

    Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan ilaç sıkıntısı iddialarına yanıt

    Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan ilaç sıkıntısı iddialarına yanıt

    Sahaya giren futbolcu, ayağından çıkardığı kramponla rakibini yaraladı

    Sahaya giren futbolcu, ayağından çıkardığı kramponla rakibini yaraladı

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    10 yıl hapisle aranan kadın, saklandığı evde yakalandı

    10 yıl hapisle aranan kadın, saklandığı evde yakalandı

    Sıradaki Haber
    Asgari ücret zammı ile ilgili son dakika açıklaması!

    Asgari ücret zammı ile ilgili son dakika açıklaması!

    Sıradaki Haber
    İngiltere'de alarm: Bölge karantinaya alındı

    İngiltere'de alarm: Bölge karantinaya alındı

    Sıradaki Haber
    Sahaya giren futbolcu, ayağından çıkardığı kramponla rakibini yaraladı

    Sahaya giren futbolcu, ayağından çıkardığı kramponla rakibini yaraladı

    Sıradaki Haber