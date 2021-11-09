'Faiz artırımı için beklentiler öne çekilebilir'

Ekonomistler Wilding ve Boxer'a göre, halihazırda yüksek enflasyonun gelecek yıl ortadan kaybolacağı konusunda görüş birliği içinde olan Fed üyeleri, uzun vadeli enflasyon bekleyişlerinde bir yükseliş ortaya çıkması durumunda faiz artırımı beklentilerini buna göre ayarlayabilir.

Pimco, pandemi sonrası ilk faiz artırımının 2023 yılının birinci çeyreğinde geleceğini öngörmeye devam ederken, erken bir adım atılması yönünde risklerin olduğuna da işaret ediyor.