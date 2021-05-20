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'Faiz artırımı için bir neden yok'

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Isabel Schnabel, "Faiz artırımı için bir neden yok." ifadelerini kullandı.

20.05.2021 - 08:11 | | Foreks
'Faiz artırımı için bir neden yok'

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Isabel Schnabel, Euro Bölgesi enflasyonunda görülen yükselişin geçici olduğunu savundu ve tüketici fiyatlarının gelecek yıl keskin şekilde düşeceğini öngördü.

"Bu, ekonomiyi desteklemek için finansman şartlarını olumlu tutmaya devam edeceğimiz anlamına geliyor" diye konuşan Schnabel, "Şu anda bir faiz artırımı için neden yok" dedi.

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