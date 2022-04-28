'Faiz artırımına gidilmesi güçlü bir olasılık'
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, ECB'nin tahvil alımlarını üçüncü çeyrekte sona erdirmesinin ve yıl sonundan önce faiz artırmasının büyük olasılık olduğunu söyledi.
28.04.2022 - 10:10 |
"Eğer ekonomide durum şu anda öngörüldüğü gibi giderse faiz oranlarının yıl sonundan önce artırılması yönünde güçlü bir olasılık var" diye konuşan Lagarde, "Ne kadar, kaç kez faiz artırılacağı verilere bağlı olacak" dedi.
Lagarde ayrıca Euro Bölgesi ekonomisinin büyümeye devam edeceğini, bir stagflasyon döneminin yaşanmasının ise muhtemel görünmediğini de vurguladı.