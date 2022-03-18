'Faiz artırımına ihtiyaç yok'

Kuroda, Japonya'nın enflasyon dinamiklerinin ABD ve Avrupa'dan farklı olduğunu, denizaşırı merkez bankalarının faiz artırmalarının Japonya'da bir faiz artırımı ihtiyacı ortaya çıkarmadığını söyledi.

BoJ'un bugünkü politika toplantısında alınan kararlara ilişkin basın toplantısı düzenleyen Kuroda, "Şu anda enflasyonun yüzde 2 hedefine istikrarlı bir şekilde ulaştığı pozisyonda değiliz. Maliyetlerdeki yükselişlerin yukarı taşıdığı enflasyon uzun süreli olmayacak. Fiyat artışları sürdürülebilir değil" diye konuştu.

Basın toplantısında, Ukrayna krizinin Japon ekonomisine en büyük etkisinin artan ham madde maliyetleri yolu ile olduğunu belirten Kuroda, "Japonya'da enflasyonun önümüzdeki aylarda hızlanması büyük olasılık. Enflasyon nisan ayından itibaren yüzde 2 seviyesini görebilir. Ancak bu artan emtia fiyatlarından kaynaklı bir yükseliş olacak. Bu nedenle para politikasını sıkılaştırmak için neden yok" dedi.

Zayıf yenin Japon ekonomisi için negatif olduğu düşüncesinin yanlış olduğunu belirten Kuroda, kur politikasının BoJ'un değil Japonya Maliye Bakanlığı yetkisinde olduğunu da tekrarladı.

Kuroda konuşmasında Japonya, ABD ve Avrupa'da stagflasyon yaşanmasını beklemediğini de vurguladı.