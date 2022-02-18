'Faiz artırımları resesyona yol açmaz'

St. Louis Fed Başkanı James Bullard, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonu kontrol altına almak için harekete geçmesi gerektiğini, ancak bunun Fed'in sıkı para politikasına doğru gittiği anlamına gelmeyeceğini söyledi.

Bullard, Fed'in temmuz ayına kadar faizi 100 baz puan artırması gerektiği görüşünü tekrarladı.

James Bullard

Fed'in "önden yüklemeli" faiz artırımı yapmasının enflasyonu kontrol altına almak konusunda ne kadar ciddi olduğuna dair doğru sinyali vereceğini savunan Bullard, Fed'in attığı adımların ekonomide resesyon yönünde çok fazla risk yaratmayacağını da öne sürdü.

Bullard, tahvil piyasasının halihazırda Fed'in atacağı adımları fiyatladığını da belirtti.