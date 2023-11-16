'Faiz artırımlarına çok erken son verilmemeli'

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, çarşamba günü Financial Times'a (FT) verdiği röportajda, faiz artırım döngüsüne çok erken son verilmemesi konusunda uyardı.

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Daly merkez bankasının tüketici fiyat artışını yüzde 2'lik hedefine geri çekmek için yeterince çaba gösterip göstermediğine ilişkin belirsizlik göz önüne alındığında başka bir faiz artışını göz ardı etmeyi reddetti.

FT'ye göre Daly finansal koşulları gevşeten ABD devlet tahvili getirilerindeki son keskin düşüşle ilgili çok az endişe duyduğunu da belirtti.