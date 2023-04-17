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Uzmanpara'Faiz artırımlarının azaltılması gerekli'
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'Faiz artırımlarının azaltılması gerekli'

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Üyesi ve Fransa Merkez Bankası Başkanı François Villeroy de Galhau, Euro Bölgesi'nde yüksek enflasyon döneminin sonuna gelinmekte olduğunu savunarak ECB'nin agresif faiz artırım döngüsünün yavaşlatılması gerektiğini söyledi.

17.04.2023 - 09:46 |
'Faiz artırımlarının azaltılması gerekli'

Son faiz artırımlarının etkilerinin biraz gecikme ile görüleceğini savunan Villeroy, "Yolculuğumuzun büyük bölümünü tamamladık ve şimdi gecikmeli aktarımın, geçmişteki kararlarımızın etkilerine bakmalıyız. Geçmiş kararların etkileri gelecekteki artırımların etkilerinden çok daha önemli" diye konuştu.

Villeroy demecinde gelecek ay yapılacak ECB toplantısında nelerin olacağı konusunda öngörüde bulunmadı. Verilere bakarak pragmatik bir şekilde durumu değerlendireceklerini ifade etti.

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